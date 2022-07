Kitzingen vor 1 Stunde

Zaun beschädigt und weitergefahren

"Am Goldberg" ereignete sich nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag zwischen 11.30 und 14 Uhr in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 42 eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines gelben Autos touchierte vermutlich beim Rangieren einen Metallzaun. Am Zaun konnte gelber Farbabrieb festgestellt werden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden von rund 800 Euro zu kümmern.