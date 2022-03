Volkach vor 1 Stunde

Zaun angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Zeit vom 7. März, 12 Uhr, bis 29. März, 12 Uhr, ereignete sich in der Fahrer Straße/Eschbachgraben in Volkach eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Wenden mit einem nicht bekannten Fahrzeug einen Metallzaun und drückte diesen ein. Der oder die Unbekannte hinterließ laut Polizei einen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro.