Es existiert doch noch - das Schulleben. In einer Projektwoche drehte sich an der Grundschule Schwarzacher Becken alles um das Thema "Zauberhaft". Einfälle und Ideen dazu gab es mehr als genug. Einladungskarten wurden zauberhaft verziert, Zauberstäbe hergestellt und Zauberhüte gebastelt. Die dritten Klassen führten das englische Theaterstück "Winnie the witch" und die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart als Papiertheater auf. Den Zauberlehrling von Goethe in einer modernen Version als RAP setzte eine vierte Klasse tänzerisch mit einer bezaubernden Choreografie um. Magische Rechentricks hatte die andere vierte Klasse auf Lager. Damit versetzte sie das Publikum ins Staunen und ins Grübeln. In den jahrgangsgemischten Klassen kamen die Theaterstücke "Der kleine Zauberer", "Zilly, die Zauberin" und "Zoltan der verwirrte Zauberer" zur Aufführung. Am Ende der Projektwoche engagierte der Elternbeirat noch ein echten Zauberer ZaPPaloTT. Der zeigte den Schulkindern, mit welchen Tricks man sich die Langeweile im Badezimmer - und nicht nur dort - vertreiben kann. Im Rahmen der Projektwoche wurden auch die Außenanlagen kreativ gestaltet. Dazu nähten, häkelten und klebten alle Schulkinder Zauberblumen in den leuchtendsten Farben. Sogar ein Zauberschloss mit einer echten Prinzessin wurde entworfen. Das Zauberschloss kleidet jetzt einen Baumstamm. Die beiden Fachlehrerinnen, deren Idee die Gestaltung war und das Team der Mittagsbetreuung befestigten die Werke am Bauzaun. Der ist jetzt ein echter Hingucker.

Von: Charlotte Erk, Rektorin der Grundschule Schwarzacher Becken.