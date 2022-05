Was für ein riesiges Werk, welch eine monumentale Aufführung! In der Iphöfer Stadtpfarrkirche brachten Christel Hüttner, das Consortium Musicale Würzburg unter Herwig Zack, der Chor des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (Einstudierung Mechthild Binzenhöfer) und der Projektchor Iphofen mit Stephan Heuberger am Cembalo Joseph Haydns "Die Schöpfung" zu einer musikalisch bemerkenswerten Aufführung.

Die Erzählung der Schöpfungsgeschichte wird von den Erzengeln Gabriel (Sopran), Uriel (Tenor) und Raphael (Bass-Bariton) in Rezitativen und Arien solistisch oder im Duett und Terzett vorgetragen, während der Chor betrachtend oder dramatisch die Höhepunkte unterstreicht. Die Dirigentin verstand es, Steigerungen in den musikalischen Abläufen herauszuarbeiten und so der Struktur des Werkes gerecht zu werden. Sie wies das Orchester konzentriert auf die harmonischen und rhythmischen Besonderheiten hin, mit denen die Vorstellung des Chaos vor der Schaffung der Erde nachgezeichnet wird.

Die Dramaturgie bis hin zu den Worten "Und es ward Licht" gestaltete das Orchester mit spannender Zurückhaltung. Vor allem die vielen Tonmalereien bei der Erschaffung der Tiere aller Gattungen im zweiten Teil des Chorwerks, die transparenten Themenführungen und die zahlreichen Feinheiten bei der Instrumentierung mündeten in ein abwechslungsreiches musikalisches Ganzes. Die Erschaffung von Erde, Wasser, Licht, Sonne, Mond und Sternen erfahren eine bildhafte Untermalung.

Feierlicher Charakter der Musik hat etwas Erhebendes

Diese reiche, im Text fromm naive Schilderung der Schöpfungsgeschichte bewahrte durch den feierlichen Charakter der Musik etwas Erhebendes. Dem Chor fiel eine große Aufgabe zu. Auffallend war die saubere, nahezu perfekte Textbehandlung, herrlich strahlend in "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes".

Insgesamt gelang Christel Hüttner eine akzentuierte und eine – gemäß Haydns revolutionär komponiertem Drehbuch – bedeutende Wiedergabe, deren Tempi in keine schwelgerisch-gravitätische Langsamkeit verfielen. Hüttners Vorgaben waren ausdifferenziert in der Gestaltung, agil, beweglich und bestimmend. Sie hatte stets ein waches Ohr für die Solisten, gab ihnen gestalterische Freiheit. Vom zarten Piano bis zum beherrschenden Fortissimo musizierte der Chor gut verständlich, in raschen Fugen sicher und deutlich.

Bass-Bariton, Tenor und Sopran: Alle Solisten sind gut gewählt

Haydns Vertonung des Librettos von Gottfried van Swieten ist ein Bekenntnis zu Hoffnung und Vertrauen. Das Oratorium endet mit der idyllischen Schilderung des Paradieses, eines Idealzustandes zwischen Gott und aller von ihm geschaffenen Kreaturen. Die Gesangsolisten waren gut ausgewählt. Der Bass-Bariton David Jerusalem überzeugte mit Kern und Freude. Er verstand seine Kräfte dosiert einzusetzen, phrasierte und artikulierte mit differenzierter Dynamik.

Der Tenor Mark Adler verzauberte im leisen Bereich mit anmutiger Ausprägung und leichtem hellen Klang, in den Höhen bei klarer Diktion. Die Sopranistin Julia Küßwetter brillierte in leichtläufigen Koloraturen, trillerte, verzierte und strahlte über allem hinweg. Ihr schlanker Sopran zeigte ein ansprechendes Timbre. Die exponierten Höhen erklangen unangestrengt.

Das Konzert endete mit dem Schlusschor "Singt dem Herren alle Stimmen!". Der Jubel führte zu lang anhaltendem Applaus für eine durchwegs prachtvolle Wiedergabe dieser musikalisch bildhaften und gefühlvollen Komposition Haydns.