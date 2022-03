Volkach vor 1 Stunde

Zarte Pracht im Haus der Quitte

Insektenzeichnungen von Martina Zwanziger präsentiert das Haus der Quitte in Volkach in seiner aktuellen Ausstellung. Die Volkacher Künstlerin zeichnet mit Farbstiften, Bleistift und mit Tuschestift detailgetreu nach der Natur. Insekten und Pflanzen sind ihre bevorzugten Motive, wobei Schmetterlinge in ihrer zarten Pracht besonders beliebte Motive der Künstlerin sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Haus der Quitte. Die Ausstellung im Haus der Quitte, Kirchgasse 2, ist freitags und samstags sowie am Sonntag, 20. März, jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen durch die Künstlerin sind nach schriftlicher Anmeldung und Absprache unter info@haus-der-quitte.de möglich.