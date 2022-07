Dettelbach vor 30 Minuten

ZaPPaloTT und der AuZerirdische beim Marktplatzfest

Pünktlich zum Marktplatzfest in Dettelbach ist Zauberer ZaPPaloTT zurück. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, zaubert, albert und singt er mit den Kindern, was das Zeug hält, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Alles wäre in Ordnung, würde da nicht ständig das Telefon klingeln. Und plötzlich bekommt ZaPPaloTT unerwarteten Besuch - aus dem Weltraum. Eine Geschichte über Sternenstaub, ferne Planeten und einen AuZerirdischen mit ein bisschen Heimweh. Zu erleben ist ZaPPaloTT am 6. und 7. August jeweils um 14 und 16 Uhr im historischen Rathaus. Der Eintritt beträgt vier Euro, die Plätze sind begrenzt. Anmeldung unter Tel.: (09324) 3560 oder per E-Mail an tourismus@dettelbach.de