Hohenfeld vor 21 Minuten

Zahlreiche Neu- und Gebrauchtwagen zerkratzt

Auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Hohenfelder Mainstraße in Kitzingen wurden von Anfang Oktober bis in die erste Dezemberwoche hinein insgesamt 29 Fahrzeuge zerkratzt, teilt die Polizei mit.