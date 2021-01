Am Wochenende sind im Landkreis Kitzingen zwei weitere Todesfälle mit einem positiven Corona-Test hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle mit Corona steigt damit seit Ausbruch der Pandemie auf 46, wie das Landratsamt Kitzingen mitteilt.

Ein 92 Jahre alter Mann starb in der Klinik Kitzinger Land. Er war Bewohner der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach. Er ist der 22. Verstorbene nach einem positiven Test in Folge des dortigen Corona-Ausbruchs. Eine 81 Jahre alte Frau aus dem Landkreis starb in der Geomed-Klinik in Gerolzhofen, ebenfalls mit einem positiven Corona-Test.

Am Samstag hatten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts in Kitzingen alle Hände voll zu tun: Insgesamt kamen 32 positive Fälle hinzu. Am Sonntag sind es (Stand: 13 Uhr) bisher neun weitere positive Fälle.

Impfstoff kommt nicht angekündigter Menge

Angekündigt und somit fest eingeplant waren für kommende Woche Impfstoff-Lieferungen an die Impfzentren im Landkreis für Dienstag und Donnerstag mit insgesamt 945 Impfdosen. Am Freitagabend wurden die Landratsämter aber von der Koordinierenden Stelle Impfstoff am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) darüber informiert, dass die angekündigte Menge von Biontech/Pfizer nun doch nicht ausgeliefert werden könne und nur die Zweitimpfungen durchgeführt werden sollten. Das sind rund 700 Impfungen im Landkreis Kitzingen in der kommenden Woche bei einer wöchentlichen Kapazität von 3150 Impfungen.

Neue Termine könnten demnach nicht vereinbart werden. Aus Sicht des Landratsamts sei dies "äußerst unerfreulich", vor allem vor dem Hintergrund, dass aktuell die über 80-Jährigen durch ein Schreiben informiert und aufgefordert werden, sich für eine Impfung zu registrieren.

Impfstoff bleibt weiterhin knapp

Bereits am Samstag erreichten erste Schreiben die betroffene Personengruppe und die Telefone in den Impfzentren liefen heiß. Dazu teilt das Landratsamt mit: "Der Unmut bei vielen Bürgern ist verständlich, doch weder das Personal in den Impfzentren noch das Landratsamt kann die schleppende Impfstofflieferung beeinflussen."

Schlimmer noch: Nicht nur die Lieferung für die kommende Woche fällt knapper aus, auch die angekündigten Liefermengen der kommenden drei bis vier Wochen fallen laut Informationen der Koordinierenden Stelle Impfstoff am LGL geringer aus. Mehr Informationen liegen zurzeit nicht vor, auch nicht über die Impfmengen, schreibt das Landratsamt: "Es ist also nicht klar, wann neue Impftermine vereinbart werden können", endet die Pressemitteilung.