Den dritten Tag in Folge hat das Landratsamt in Kitzingen am Mittwoch traurige Nachrichten aus der Dettelbacher Seniorenresidenz Phönix zu vermelden: Weitere zwei Bewohner mit einem positiven Corona-Test sind gestorben. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen 83-Jährigen, der am 29. Dezember starb, sowie um einen 90-Jährigen, der am 30. Dezember verstorben ist.

Insgesamt sind nun sechs Bewohner der Einrichtung in Verbindung mit dem dortigen Corona-Ausbruch gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Kitzingen steigt auf 24, berichtet das Landratsamt.

Für die Einrichtung gilt ein Aufnahmestopp

Für die Seniorenresidenz wurde bereits am 10. Dezember ein Aufnahmestopp ausgesprochen. Der Betreiber hat laut Landratsamt zudem Pandemie-Bereiche eingerichtet. Am 18. und erneut am 29. Dezember fanden gemeinsame Begehungen mit Vertretern der Steuerungsstelle Pflegeheime im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit statt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zudem überprüfte das Landratsamt die Einrichtung mehrfach. Für Silvester ist ein erneuter Corona-Test aller Bewohner und Mitarbeiter geplant, kündigt das Landratsamt an.

Wie es von dort heißt, sind zwei weitere Einrichtungen im Landkreis von Corona betroffen: Im Haus der Senioren der Arbeiterwohlfahrt in Marktbreit wurden drei Mitarbeiter und sechs Bewohner positiv auf Corona getestet. Spezielle Schutzmaßnahmen würden aktuell umgesetzt und die Einrichtung eng betreut. Im Haus der Pflege Kitzinger-Land in Kitzingen wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Bewohner und Mitarbeiter wurden am Mittwoch komplett getestet, die Ergebnisse stünden noch aus, so das Landratsamt.