Wieder einmal: Das Baugebiet Wunn 2 beschäftigte am Donnerstagabend den Gemeinderat Mainstockheim fast über die gesamte Sitzung. Diesmal allerdings mit sehr guten Nachrichten: Die Bautätigkeit oberhalb des Winzerdorfes ist in vollem Gange.

Und so waren es insgesamt fünf Bauanträge, die von den Räten abgenickt wurden. Vier von ihnen laufen im Genehmigungsfreistellungsverfahren, wurden also von Bürgermeister Karl Dieter Fuchs lediglich verkündet, bei einem gaben die Räte geringfügigen Abweichungen vom Bebauungsplan statt. Die ergaben sich durch kleinere Unterschiede in der Ausführung des Straßenbaus.

Gebiet wird jetzt vermessen

Bereits vor Abschluss der Erschließungsarbeiten wurden im Baugebiet die Grundstücksgrenzen auf dem Plan festgelegt. Damit war es möglich, bereits vor Abschluss etwa der Straßenbauarbeiten die Parzellen zu verkaufen. Jetzt folgt die "Echtvermessung" des Gebietes, wobei es zu geringfügigen Abweichungen kommen wird. Um größere bürokratische Maßnahmen zu vermeiden, stimmten die Räte dem vereinfachten Umlegeverfahren zur Grenzregelung zu. Sobald hier die endgültigen Grundstücksgrößen notariell erfasst sind, erfolgt die Endabrechnung für die neuen Grundeigner.

Gute Nachrichten, ebenfalls Wunn 2 betreffend: Die Erschließungsarbeiten werden, so der Bürgermeister, noch in diesem Jahr fertig und auch abgerechnet. Damit wird der niedrigere Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent fällig.

Weinbergsbewässerung: Konzept ist fertig

Die nächste Ratssitzung wird um eine Woche auf den 3. Dezember vorverlegt. Der Grund hierfür ist die Beteiligung der Gemeinde am Wettbewerb um das bayerische Pilotprojekt zur Weinbergsbewässerung. Das Konzept dafür ist so gut wie fertig und soll dann den Räten vorgestellt werden. Da Abgabeschluss in München Mitte Dezember ist, wäre der reguläre Sitzungstermin am 10. September etwas kurzfristig. Mit dem Konzept, das Rückhaltebecken für Regenwasser oberhalb des Orts vorsieht, könnte auch Hochwasserschutz bei Starkregen erfolgen.

"Wir sind noch nicht wirklich weiter", sagte Fuchs auf Anfrage eines Bürgers über den Stand der Sanierungsarbeiten in der Bergstraße, die ursprünglich Ende diesen Jahres abgeschlossen sein sollten. Baubeginn könnte nun Ende 2021 sein. Da die Gemeinde dafür aber staatliche Zuschüsse braucht, sei "offen, was da wird", so Fuchs. Die Anlieger würden aber rechtzeitig informiert.

Optimistischer ist der Bürgermeister da beim Baubeginn für die Wasserenthärtungsanlage. Hier steht noch die Zusage für den vorgezogenen Baubeginn aus - Anfang 2021 könnte es dann aber soweit sein und die Mainstockheimer sich gut ein Jahr später über weiches Wasser freuen.

Auch das gibt es in Mainstockheim: Peter Brandner unterstützt Karl-Dieter Fuchs. Grund war eine Anfrage von Maurice Then über die Zustände am Häckselplatz, der so langsam zum Schrottplatz mutiere. Nicht wegen wilden Ablagerungen durch Bürger, sondern wegen alter Fahrzeuge der Gemeinde. Ja, das habe sich bereits verbessert sagte Brandner und Fuchs wies auf den alten Bagger hin, der dort als Ersatzteillager für den neuen stehe. Bei einem Ortstermin wollend die Räte die Lage sondieren.