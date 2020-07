Iphofen aktualisiert vor 1 Stunde

Wünsche und Träume steigen in den Himmel

Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit in Iphofen lassen die Vorschulkinder aus den Kindergärten St. Veit und St. Barbara ihre Träume und Wünsche in den Himmel steigen. Vorausgegangen war ein erlebnisreicher Nachmittag mit Kinderquiz, Schatzsuche und Spielaktionen am Bärles-Weg. Bevor die Eltern ihre Kinder nach dem traditionellen Rauswurf in die Arme nehmen konnten, durfte natürlich eine Stärkung mit Grillbratwurst und Melone nicht fehlen. Frau Knauer und Frau Kraus aus der Grundschule fanden für jedes künftige Schulkind herzliche Willkommensworte und übergaben einen Begrüßungsbrief, heißt es in einer Pressemitteilung.