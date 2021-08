Um mehr über die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger ab 60 Jahren zu erfahren, führt der Landkreis Kitzingen in Zusammenarbeit mit dem Bamberger Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung Modus eine repräsentative Befragung dieser Altersgruppe durch.

Ab Ende Juli/Anfang August werden 4000 per Zufallsauswahl ausgewählte Bürger angeschrieben und um Beantwortung des Fragebogens gebeten. Die Befragung ist freiwillig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Um ein realitätsgetreues Bild der Wünsche und Bedürfnisse der Altersgruppe 60+ zu erhalten, ist es jedoch wichtig, dass sich möglichst viele der angeschriebenen Personen an der Befragung beteiligen. Alle Angaben werden unter Beachtung des Datenschutzes anonym erhoben und streng vertraulich behandelt.

Durch ihre Beteiligung helfen die Bürger mit, eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung der Strukturen für die Bürger der Altersgruppe 60+ zu schaffen, deren Anteil immerhin circa 30 Prozent der Gesamtbevölkerung beträgt.

Das Landratsamt Kitzingen bittet all diejenigen, die einen Fragebogen erhalten, diesen auszufüllen und mit dem kostenlosen Rückumschlag bis 31. August an das Modus-Institut zurück zu schicken.

Weitere Infos unter Tel.: (0951) 26772 oder Tel.: (09321) 9285010.