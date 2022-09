Von vielen Heldentaten und rauschenden, aber auch schmerzhaften Ereignissen hatten die Rödelseer Kirchweihprediger Tobias Wandler und Max König zum Ausklang der Kirchweih zu berichten.

So erzählten sie etwa vom Ausflug des Weinbauvereins auf eine Fachmesse. Dabei seien zwei Winzer mit Beleidigungen aneinander geraten, was für einen mit einer Schwitzkasten-Notlage geendet habe. Blaue Augen und dicke Nasen waren derweil die Folgen einer Geburtstagsparty. Dort hätten es zwei junge Burschen mit dem halben Saal aufgenommen und seien entsprechend vermöbelt worden. Und der Geburtstag eines Rentners sei recht schmerzlich ausgegangen, denn zunehmendes Ungleichgewicht in Folge vieler Schoppen habe dem Mann fünf gebrochene und drei angebrochene Rippen beschert.

Max König verriet auch die Geschichte von der Mäuseplage im evangelischen Gemeindehaus, wo ein "Mäuse-Exorzist" habe anrücken müssen. Ein Senior war gleich mehrmals in der Predigt Thema, unter anderem als er bei einer Terrasseneinweihung mitsamt einem weiteren Rentner in einer Heckenwirtschaft abgefüllt worden sei. Das habe dazu geführt, dass der eine nicht mehr die 100 Meter geradeaus nach Hause fand und der andere nur noch per Schubkarre zu bewegen war.

Musiker als Kerwerpredicht-Superstar

"Wie ein Fahrradbär aus einem chinesischen Zirkus hat er ausgsehn", bescheinigte Tobias Wandler derweil einem Mann, der zusammen mit der Polizei drei junge Ganoven in der Zehntgasse gestellt habe. Die Musiker der Winzerkapelle sind Stammgäste in der Kirchweihpredigt und waren dieses Mal wegen einer Challenge dran. Dabei hätten sie sich gut aus der Affäre gezogen und als Prämie ein Fass Bier gewonnen. Einer der Musiker habe sich dabei aufgeopfert, um das viele Freibier zu schaffen und sei wieder einmal seinem Status als "Kerwerpredicht-Superstar" gerecht geworden. Einen zweiten Eintrag habe er sich mit einem Fahrradsturz nach einer Musikprobe verdient – seitdem habe ihn seine Frau zu den Proben nur noch Selters verordnet.

Relativ glimpflich sei vor geraumer Zeit ein Unfall in den Weinbergen ausgegangen als ein Winzer mit seinem Weinbergsschlepper ungewollt einen Radler auf den Kühlergrill genommen hatte. "Bombenstimmung" herrschte laut der Prediger in der Mainbernheimerstraße, wo bei einer Haus-Sanierung eine alte Handgranate in einer Wand zum Vorschein gekommen war.

Den größten Applaus des Abends erntete aber keiner der Predigt-Hauptakteure, sondern der Mann im Hintergrund. Denn Horst Stier reimt seit langen Jahren die genialen Kirchweihpredigten.