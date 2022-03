Kitzingen im März: Menschen laufen von links nach rechts, schauen in ihre Booklets, drücken die Nasen an den Schaufenstern platt und diskutieren angeregt über das, was sie da sehen: World Press Photos als Schaufenster-Galerie zaubert eine ganz besondere Atmosphäre in die Stadt. Die Besucher strömen, um sich die berührenden und mitunter dramatischen Bilder anzuschauen – was die Halbzeitbilanz durchweg positiv ausfallen lässt.

"Vergangenes Wochenende wurde die Stadt regelrecht überrannt", freut sich Organisator Herbert Müller im Kitzinger Rathaus. Der Sachgebietsleiter der Hauptverwaltung hat sogar "Besucherströme wie an einem verkaufsoffenen Sonntag" ausgemacht. Die Ausstellung, betont er auf Anfrage, sei "bereits jetzt wieder ein herausragender Erfolg".

In Zahlen liest sich das so: Bislang wurden 8500 Booklets ausgehändigt, der durchschnittliche Zugriff auf die QR-Codes geht auf die 1000 zu. Wobei klar ist: Diese Zahlen können nur ein Indiz für eine wahrscheinlich noch größere Besucherzahl darstellen.

Umfrage unter den Besuchern

Was kommt bei den Besuchern besser an: Schaufenster-Variante oder doch lieber im Rathaus? Um das herauszubekommen, hat die Stadt eine Umfrage auf ihrer Homepage gestartet. Unter www.stadt-kitzingen.de/kultur/world-press-photo-kitzingen wird abgefragt, was die Gäste bevorzugen. Das Ergebnis, so verspricht Müller, werde die Stadt bei der Entscheidung für das nächste Jahr einfließen lassen.

World Press Photos in Kitzingen: 141 Fotos in 65 Schaufenstern im Innenstadtbereich. Um die 20 000 Besucher werden bis zum 27. März erwartet. An auffälligen Punkten liegen kostenlose Booklets als Ausstellungsbegleiter aus, die Infos und Erklärtexte beinhalten. Möglich sind zudem an jedem Schaufenster QR-Code-Zugriffe.