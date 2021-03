"Sehr positiv", so fasst Herbert Müller die erste Woche der World-Press-Ausstellung in Kitzingen zusammen. Der Sachgebietsleiter der Hauptverwaltung betont, dass zum Start am Freitag vor einer Woche mit Lieferung der Broschüren, "uns die Gäste die ersten Exemplare aus den Händen gerissen haben". Bereits am Montag waren dann 1000 der ausliegenden Broschüren vergriffen.

Gerade am Sonntag habe man gesehen, dass die Stadt "sehr voll" mit interessierten Besuchern gewesen sei. Bis Mitte der Woche erhöhte sich die Zahl der vergriffenen Broschüren dann schon auf 2500. Die Zugriffe auf die QR – Codes würden zudem pro Tag im Schnitt bei 500 liegen. Mit diesen Zahlen lasse sich ganz gut "der Zuspruch messen".

Wie Müller zudem betont, gebe es "auch schon positive Rückmeldung von Einzelhändlern und der Gastronomie erhalten, die von den Gästen profitierten". Und: Die bisherigen Rückmeldungen am Gewinnspiel zeigten ebenfalls einen Trend auf: Viele Besucher kommen aus den Nachbarlandkreisen und sogar darüber hinaus nach Kitzingen. Die erste Woche könne sich sehen lassen, das Experiment Schaufenster-Galerie sei geglückt: "Alles in allem ein voller Erfolg mit viel positiver Rückmeldung", so Müller zusammenfassend.

Die besten 139 Pressebilder der Welt sind noch bis Donnerstag 15. April, in 40 Schaufenstern von Kitzinger Einzelhandelsgeschäften zu sehen. An zentralen Plätzen in der Stadt wird auf großen Info-Tafeln auf den Rundgang hingewiesen. Dort finden sich auch die Broschüren mit Erklärtexten zu den einzelnen Bildern, Informationen zur Ausstellung und es gibt auch Tipps, wie man in Zeiten der Pandemie kreativ und kulinarisch die Ausstellung mit einem kleinen Picknick oder mit Angeboten aus „Kitzingen lieferts“ beschließen kann.