Kitzingen vor 1 Stunde

Workshops und Beratungen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Kitzingen organisiert rund um das Thema "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" verschiedene Workshops und Beratungen. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind: Das Angebot richtet sich an Berufstätige, die eine neue berufliche Perspektive suchen oder Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die zurück in den Beruf möchten und sich zeitgleich auch um die Familie kümmern müssen. Es soll dabei unterstützen, berufliche Vorstellungen zu konkretisieren und eigene Fähigkeiten und Stärken herausarbeiten, um im Vorstellungsgespräch erfolgreich auftreten zu können.