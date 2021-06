Bei dem Workshop „Pressefreiheit weltweit – von Deutschland bis zum Iran“ erfuhr eine siebte Klasse des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach, dass das hohe Gut der Pressefreiheit nichts Selbstverständliches ist.

Organisiert wurde diese Veranstaltung von den Reportern ohne Grenzen und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger anlässlich der Woche der Pressefreiheit. Zu Beginn der Veranstaltung informierte Franziska Görner über die Arbeit von Reportern ohne Grenzen, deren Aufgabenbereiche ganz unterschiedlicher Art sind: Dokumentation über Verstöße gegen die Pressefreiheit weltweit, Informierung der Öffentlichkeit, Kampf gegen Zensur, Einsatz für den Schutz und die Sicherheit von Medientreibenden.

Die Journalistin Negin Behkam, die seit 2010 in Deutschland lebt, gab anschließend einige interessante Einblicke in ihre journalistische Arbeit im Iran und die Schwierigkeiten, die sich im Zuge ihrer Recherchen ergeben haben. So wurde sie Zeugin, wie viele ihrer Kolleg*innen verhaftet oder entlassen wurden, weil ihnen seitens der Regierung die Verbreitung von Falschinformationen, Propaganda oder Beleidigung der Regierung vorgeworfen wurden. Um sich weiter ein Bild über die Recherchearbeit, die hinter Medien steht, machen zu können, nimmt die Klasse darüber hinaus an dem Projekt „Zeitschriften in die Schule“ teil, bei dem den Schüler*innen eine große Auswahl an kostenlosen epaper-Magazinen zur Verfügung gestellt wird. Ob Gesellschaft, Sport, Unterhaltung, Politik, Religion, Natur oder Technik – das Angebot deckt vielfältige Interessensgebiete ab und lädt zum Entdecken unterschiedlichster Themenfelder ein.

Von: Birgit Kederer für das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach