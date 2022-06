Kitzingen vor 1 Stunde

Workshop zum Thema "Ehrenamt"

Der Verein Bürgerzentrum, der das gleichnamige Haus in der Schrannenstraße 35 in Kitzingen mitbetreibt, lädt am Freitag, 8. Juli, von 16 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Türe ein. Nach Besichtigung der Räume findet ein Workshop zum Thema "Ehrenamt" statt, heißt es in der Ankündigung. Verschiedene Beiträge zeigen die Wichtigkeit von Ehrenamt und Engagement auf. Ehrenamtsreferentin Sabrina Stemplowski und Vorstadsmitglieder stehen zum Gespräch bereit und Manuela Link vom Landratsamt stellt die Ehrenamtskarte vor. Für Verpflegung ist gesorgt.