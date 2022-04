Die Deutsche Fastnachtsakademie bietet in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) des Landkreises Kitzingen an zwei Vormittagen einen Workshop zum Thema nachhaltige Faschingskostüme an. Die Aktion richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren und wird von Bildhauer und Künstler Christoph Mayer durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Am Samstag, 14. Mai, startet um 10 Uhr die rund eineinhalbstündige Veranstaltung im Kulturzentrum der Deutschen Fastnachtakademie in Kitzingen mit einer Einführung in den Ursprung und die Bräuche der Fastnacht. Die Kinder können die große Holzmaskensammlung bestaunen, befühlen und besondere Masken aufziehen. Außerdem wird den Kindern spielerisch die Problematik der hohen Umweltbelastung durch den erhöhten Kleiderkonsum erklärt und Alternativen aufgezeigt, heißt es weiter aus der Kreisbehörde.

Der zweite Workshoptag am 15. Mai findet von 10 bis 14 Uhr im Wald am Wolfsee bei Iphofen statt. Treffpunkt ist die Waldlichtung am Wolfsee. Die Kinder werden selbst aktiv und basteln gemeinsam Kostüme, Masken und Trommeln aus Materialien des Waldes. Danach verwandeln sich alle in Fastnachtsläufer und vollziehen ein Tanzritual. Zum Abschluss können sich die Kinder bei einem Essen am Lagerfeuer stärken.

Der Workshop ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen unter info@deutschefastnachtakademie.de oder Tel.: (0931) 9709009.