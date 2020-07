Wohnungsbrand in Volkach

Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand wurden die Feuerwehren aus Astheim und Volkach am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in den Kornflur gerufen. Am Einsatzort angekommen, wurde sofort mit dem Löschen begonnen, berichtet die Volkacher Feuerwehr.

Dazu ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung in das zweite Stockwerk vor. Damit die Sicherheit dieses Trupps erhöht wurde, ging außen zeitgleich die Teleskoprettungsbühne in Stellung. Letztlich brannten in der Küche ein Putzlappen sowie weitere Küchenutensilien. Das brennende Inventar war bereits nach wenigen Minuten gelöscht. Ein Hochleistungslüfter befreite die Wohnung vom giftigen Brandrauch.

Die Feuerwehren aus Astheim und Volkach waren zusammen mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Seitens des BRK-Rettungsdienstes standen zwei Rettungswagen, der Helfer vor Ort und der Führungsdienst bereit. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde durch den Rettungsdienst betreut; verletzt wurde niemand. Nach jetzigem Stand ist eine Herdplatte die Brandursache. Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet.