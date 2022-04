Dettelbach vor 9 Stunden

Wohnmobil auf Stellplatz beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Wohnmobil in Dettelbach. Der Fahrer eines Hymer Wohnmobils stellte sein Fahrzeug gegen 18 Uhr an der Mainlände auf dem Wohnmobilstellplatz ab, teilt die Polizei mit. Am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr, stellte er eine Delle im Heckbereich seines Fahrzeugs fest. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert.