Landrätin Tamara Bischof nahm von Sparkassen-Vorstand Jens Rauch und Bereichsdirektor Immobilien, Matthias Wolf, den aktuellen Wohnmarktbericht für den Landkreis Kitzingen entgegen. Die Analyse wurde vom unabhängigen Marktforschungs-Institut "iiB Dr. Hettenbach" durchgeführt und untersucht unter anderem die aktuelle Preisentwicklung für Wohnraum in Stadt und Landkreis Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

"Bei Umfragen und Rankings belegt der Landkreis Kitzingen einen guten bis sehr guten Platz und uns werden auch für die Zukunft stabile Bevölkerungszahlen prognostiziert. Somit überrascht nicht, dass sich die Immobilienumsätze in der Stadt und dem Landkreis Kitzingen gemäß Marktspiegel der Sparkassen Immobilien-Vermittlungs-GmbH in München seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2019 fast verdreifacht haben. Die Studie ist eine interessante Informationsquelle, um einen Überblick zu erhalten", so Landrätin Bischof.

Matthias Wolf erklärte: "Der Wohnmarktbericht ist wie eine Art Schwacke-Liste für Immobilien". Der Wert im Report und der tatsächliche Preis der Immobilie müssten also nicht zwingend identisch sein.

Erhältlich ist das Dokument zum Download unter www.sparkasse-mainfranken.de/wohnmarktbericht