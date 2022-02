Das Schützengelände am Steigweg in Kitzingen soll Platz für ein neues Wohngebiet machen (grün umrandete Fläche). Von der Baumfällung und Bebauung nicht betroffen sind das Biotop am Rande des Schützengeländes (blau) und die Obere Anlage (gelb/rot). Die Einzeichnung der Flächen stammt von der Bürgerinitiative B-Alternative, die sich für die derzeit diskutierte Bebauung mit Mehrfamilienhäusern ausspricht.