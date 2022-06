Marktsteft vor 1 Stunde

Wohl beim Öffnen der Fahrzeugtür das Auto daneben beschädigt

Bereits im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, hat sich in Marktsteft auf dem Parkplatz in der Unteren Rosmaringasse auf Höhe der Hausnummer 4 eine Unfallflucht ereignet. Eine unbekannte Perosn schlug vermutlich beim Öffnen der Türe eines Fahrzeugs mit dieser gegen die Türe eines daneben geparkten, grauen 5er BMW. Hierdurch entstand eine Delle in der Beifahrertüre. Der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen.