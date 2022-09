Stadtschwarzach vor 19 Minuten

"Wo wir uns finden wohl unter Linden"

"Gut aufgehoben wissen in Gottes Händen" fühlten sich die circa 60 Besucher des Senioren-September-Gottesdienstes in der Pfarrkirche "Heilig Kreuz" in Stadtschwarzach, zu dem "Generation Plus" Schwarzach am Main/Reupelsdorf eingeladen hatte. Erfreut zeigte sich Diakon Lorenz Kleinschnitz, der den Gottesdienst unterstützt von Hedwig Brendler und Rosalinde Czeschka leitete, über die große Resonanz. "Sie können Ihre schweren Pakete ruhig abstellen", hieß es nicht nur in einem Text. "Du gehst mit uns durch das Alter hindurch, bei dir finden wir Lebensmut, du weißt um jeden von uns und richtest uns immer wieder auf", gepaart mit Lebensgeschichten in einer lebendigen "Mut-Mach-Predigt". "Tausend Freuden schenkt dir das Leben, darfst die Hände du zusammen legen, weil auch heute Gott über dir wacht". Die stimmungsvollen Lieder, Melodien, welche die Herzen anrührten, wurden begleitet von Helmut Dülch an der Orgel. Gemeinschaft war mehr als ein Zauberwort anschließend auf dem Kirchplatz. Beim unbeschwerten Zusammensein, spontan von Gabriele Mergenthaler und Günter Schösser organisiert, mit Schorle und Schwarzbrot und in froher Runde wurde viel erzählt, gesungen und der Augenblick genossen. Es war für alle Feststimmung in und vor der Kirche, so schön und unkompliziert. Hat uns gut getan, so die Anwesenden.