Kitzingen vor 1 Stunde

Wo sich immer noch antijüdische Stereotype zeigen

In Kooperation mit dem Förderverein "Ehemalige Synagoge in Kitzingen" laden das Dekanat und das Evangelische Bildungswerk "Frankenforum" zu einem Vortragsabend am 10. März um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen ein.