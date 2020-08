Wo Herzen noch mit der Hand genäht werden

Wieder sind 75 Herzkissen in geselliger Runde in Kathrin Riedels Garten in Albertshofen bei einer Nähaktion für das Fränkische Herzkissenprojekt für an Brustkrebs operierte Frauen fertig geworden. Vor zehn Jahren trafen sich die Initiatorinnen des Projekts Kathrin Riedel, Gerda Will, Gaby Hirth und Angelika Stängle und hoben diese Näh-Treffs aus der Taufe.

Das Herzkissenprojekt kommt aus Amerika und wurde von einer dänischen Krankenschwester mit nach Europa gebracht. Das Kissen in Form eines Herzens wird von Brustkrebspatientinnen unter dem Arm getragen. Es lindert Narbenschmerzen und Druck unter dem Arm. Außerdem bietet das Kissen einen gewissen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder Stößen, wie sie beim Husten oder im Straßenverkehr auftreten können.

Gute Wünsche werden auf dem Kissen befestigt

Das Kissen kann die Patientin überall hin begleiten, manchmal tut es auch einfach nur gut, sich daran fest zu halten. So sind ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Aspekt beim Nähen, auch die Gedanken und guten Wünsche, die auf den Herzkissen befestigt werden, sie sollen die Kranke auf dem Weg der Genesung begleiten.

Das Fränkische Herzkissenprojekt für an Brustkrebs erkrankte Frauen gibt es in Albertshofen seit zehn Jahren. Zwei, drei Mal im Jahr treffen sich 15 bis 20 Frauen aus Kitzingen und Albertshofen – fast alles Patchworkerinnen – anfangs im Gemeindehaus und seit fünf Jahren bei Kathrin Riedel im ehemaligen Kinderzimmer und der Wohnung der Oma.

Dann gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und in geselliger Runde entstehen aus gespendeten und eigenen Stoffen die Herzkissen. Gefüllt werden sie mit einem anti-allergenen Füllmaterial. Sie sind somit waschbar und trocknerfest. Nähtreffs mit einer Produktion von über 100 Herzen waren dabei keine Seltenheit – Spitze waren 123 Stück. Insgesamt wurden in den zehn Jahren über 4300 bunte Herzen genäht und an die Brustkrebspatientinnen der Missionsärztlichen Klinik Würzburg verschenkt.

Ein neuer Überzug fürs alte, abgenutzte Herz

"Wir erhielten viele positive Rückmeldungen, wurden von Oberarzt Dr. Kramer zu Brustkrebstagen und Konferenzen eingeladen und für unser soziales Engagement gelobt. Es waren rührende Erlebnisse, von vielen Frauen angesprochen zu werden – immer mit dem Hinweis, wie gut ihnen unsere Herzen tun", erzählt Kathrin Riedel. Für sie war es ein besonderes Erlebnis, als sie einmal eine Brustkrebspatientin traf, deren Herzkissen schon ziemlich verfranst und abgenutzt war, durch die viele Benutzung. Sie wollte ein neues Herzkissen kaufen – doch diese sind ja nicht käuflich. Jetzt, wo sie wieder gesund ist, nähte sie einfach einen neuen Überzug, verstaute das alte Herz darin und sagte: "Es hat mir so gut getan und es gehört zu meinem Leben."

Seit vier Jahren besteht auch eine freundschaftliche Verbundenheit mit dem Nähtreff Waldbrunn, der die Albertshöfer Gruppe bis jetzt mit über 600 Herzkissen versorgte. "Gedankenaustausch, Erfahrungen und Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterstützung von Freunden und Wohlgesinnten war für uns der Beginn einer Freundschaft", erzählt Kathrin Riedel.

Die Spenden von insgesamt 3500 Euro, die für die Herzkissen entgegen genommen wurden, wurden an die Rexroth-von-Fircks-Stiftung überwiesen. Diese Stiftung unterstützt insbesondere an Brustkrebs erkrankte Frauen mit kleineren Kindern. Hier sollen vor allem Familienhelferinnen während der akuten Zeit finanziert werden. „Letzte Woche konnte ich wieder 800 Euro vom Herzkissenprojekt überweisen“, freute sich Kathrin Riedel.