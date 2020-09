Kitzingen vor 1 Stunde

Wissenswertes über Palmöl

Wissenswertes über Papua Neuguinea und das Leben der Menschen dort, das sich in rasantem Umbruch befindet, erfuhren die Teilnehmer beim Vortrag „Palmöl überall“ im Stadtteilzentrum Kitzingen. Die Eine-Welt-Gruppe Kitzingen hatte eingeladen und die Referentin Ulrike Hartmann-Mitz berichtete aufgrund eigener Erfahrungen vom Siegeszug der Ölpalme, die, auf die Fläche gesehen, so viel ertragreicher ist als Raps oder Sonnenblume oder andere Ölfrüchte, wie es in einer Pressemitteilung der Gruppe heißt. Palmöl ist zu finden in Kosmetik, in Nahrungsmitteln und in Futtermitteln, und bis 2030 auch noch im Agrosprit. Wohl jedes zweite Supermarktprodukt enthält Palmöl. Auch in Produkten aus Fairem Handel oder in Bio-Produkten ist Palmöl zu finden, allerdings aus zertifizierten Plantagen, bei denen gute Arbeitsbedingungen für die Bevölkerung bestehen und Landraub ausgeschlossen ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Um der Regenwaldabholzung entgegenwirken, sollte man als Konsument den Verbrauch von Palmöl einschränken.