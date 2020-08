Wirtshaus weg: Hat der Denkmalschutz versagt?

Wenn man Geschichte riechen kann, dann an einem sonnigen Augustmorgen an der Gemarkungsgrenze zwischen Iphofen und Markt Einersheim. Ein Bagger wühlt sich mit seiner großen Schaufel immer tiefer in die Substanz des himmelblauen Gebäudes. Es müffelt nach Moder, nach feuchten Wänden, in der Luft hängt feinster Staub, und wer will, kann an diesem Morgen auch ein wenig von der Historie dieses Ortes atmen.

Albrecht Schoppa zum Beispiel, der nicht weit entfernt von der Abbruchstelle wohnt und von einem „kulturhistorischen Sündenfall“ spricht. Was da vor seinen Augen gerade in Schutt und Asche gelegt wird, ist die ehemalige Zollstation am Ortsteingang von Markt Einersheim. Die Frage ist nun: Wie konnten die sonst so kritischen Denkmalschutzbehörden einem solchen Abriss zustimmen?

Das Anwesen am Landturm hat eine lange, wechselvolle Geschichte. Als das Zollamt Markt Einersheim 1814 dort unterkam, war der namensgebende Turm – stummer Zeuge endloser Grenzkonflikte und Neuvermessungen – vermutlich schon verschwunden. Das Landesamt für Denkmalpflege geht davon aus, dass er 1775 abgebrochen und kurz darauf durch den Neubau des fürstbischöflichen Chausseehauses ersetzt wurde, eine Station, an der Straßenzoll erhoben wurde.