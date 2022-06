Der Bürgerhaus Possenheim e.V. betreibt seit vielen Jahren die Dorfwirtschaft in Possenheim. Trotz Pandemie und zwischenzeitlichen Schließungen bilanzierte 1. Vorsitzender Jürgen Adler in seinem Bericht für das Jahr 2021 über 60 Öffnungstage und Veranstaltungen. Er dankte allen Aktiven, die sich zum Gelingen des Vereinslebens wieder fleißig eingesetzt haben.

Aus dem Protokoll von Schriftführer Alfred Kräutlein und dem Kassenbericht von Bernd Pfeuffer (aufgrund persönlicher Verhinderung von Jürgen Adler vorgetragen) gingen viele Details und eine positive Entwicklung hervor. Es gilt nun wieder noch mehr Mitglieder zu aktivieren und auch neue zu finden, damit auch in Zukunft jeden Freitag ab 19 Uhr das Wirtshaus geöffnet werden kann. Mit Hans Brummer, 2. Bürgermeister der Stadt Iphofen, konnte direkt das 80. Mitglied in den Verein aufgenommen werden. Hans Brummer dankte im Namen der Stadt Iphofen für das umfangreiche Engagement des Vereins in das Haus, welches der Stadt Iphofen gehört, und in den Zusammenhalt im Dorf.

Seit zehn Jahren Mitglied im Verein sind Hermine Fischer und Benedikt Pfeuffer. Sie erhielten einen Gutschein zum Verzehr im Bürgerhaus. Abschließend schauten die 23 Anwesenden auf kommende Feste und Ereignisse voraus: So soll es dieses Jahr (zum zweiten Mal nach 2012) wieder eine Wanderung rund um die Gemarkung von Possenheim geben.

Von: Jürgen Adler (1. Vorsitzender, Bürgerhaus Possenheim e.V.)