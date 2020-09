Bürgermeister Peter Sterk informierte den Marktgemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im Kulturhaus darüber, dass sich im Laufe der Jahre an fünf Stellen am Großlangheimer Ortsrand der Wirtschaftsweg am Übergang vom Asphalt zu Beton zu einem Wulst aufschob. Dieses Manko wurde nun dadurch behoben, dass an diesen Stellen der Asphalt ausgebaut und durch Betonpflaster ersetzt wird, um eine Pufferzone zu schaffen. Der Bürgermeister schlug zudem vor, am Fernwasserübergabeschacht den Wulst abzutragen und durch Schotter zu ersetzen.

Die Pfriem GbR will den Wirtschaftsweg "Rothenbachwiesen" vom Gartenweg bis zur Einfahrt in die Reitanlage auf einer Länge von 95 Metern ausbauen. Das soll so geschehen, dass auf der vier Meter breiten Trasse zwei 90 Zentimeter breite Streifen betoniert werden, die einen Abstand von einem Meter haben. Die Kosten werden durch die Pfriem GbR getragen. Aus der Stellungnahme der örtlichen Straßenbaustelle der VG Großlangheim verlas der Bürgermeister, dass der betroffene Wirtschaftsweg als Feld- und Waldweg gewidmet ist und bei der Flurbereinigung erstellt wurde, die zulässige Achslast beträgt fünf Tonnen.

Gemeinde zuständig

Baulastträger des Weges ist die Gemeinde, die damit auch für Instandsetzung und Erhaltung zuständig ist. Da der Zufahrtsweg zum größten Teil für Anfahrten zur Reitanlage genutzt werde, habe vorrangig die Pfriem GbR den Nutzen am Ausbau des Weges. "Es spricht nichts dagegen, dass der Weg zu 100 Prozent auf Kosten der Antragsteller ausgebaut wird". Der Rat stimmte geschlossen für das Vorhaben.

Karsten Droll fragte an, ob das in der Bahnhofstraße errichtete Backhaus ein öffentliches Gebäude sei und einen Zuschuss durch die Gemeinde erhalten habe, was beides durch den Bürgermeister und den Bauherrn verneint wurde. Droll bat im Auftrag eines Anwohners darum, das Totholz der Bäume im Seeumfeld zu entfernen. Er bat auch um Klärung bezüglich der Hinweisschilder und Radwegebeschilderung in den Weinbergen. Björn Grebner erklärte dazu, dass sich der Weinbauverein um das Hinweisschild für die Hardthütte kümmern werde.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Sterk und Norbert Droll monierten, dass auf dem Holzplatz einige der Hinweise und Auflagen von den Pächtern nicht eingehalten werden, was zum Beispiel bei der Überschreitung der Holzstapelhöhe der Fall sei. Ein entsprechender Hinweis wird im Mitteilungsblatt erscheinen, beschloss das Ratsgremium. Ebenso auch ein Hinweis an die Landwirte, landwirtschaftliche Wege, die auch Radwege sind, nach den Feldarbeiten zu reinigen. "Um den Radweg nach Kitzingen kümmert sich der Bauhof", informierte der Bürgermeister. Den Auftrag zur Restaurierung einer spätbarocken Treppe im Zuge des Umbaus des Josefsstifts zum Haus für Kinder erhielt die Firma Mahler aus Aub, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte.