Wirtschaftsausschuss: Wenn Corona nur angedeutet wird

Nach gut 100 Minuten tauchte es dann doch auf, das Thema Corona. Wirtschaftsförderin Kristina Hofmann deutete in ihrem Bericht die durch die Krise ausgelösten Probleme zumindest an: Dass es "ganz viel Verunsicherung gerade bei Kleinbetrieben" gebe, viele Betriebe im Landkreis würden "vor ganz gravierenden Problemen" stehen. Viel mehr gab's nicht zur Krise.

Zuvor hatte sich der Wirtschafts- und Kulturausschuss eher mit sich selbst beschäftigt: Es gab Rückblicke über das Erreichte, in Vorträgen stellten das Regionalmanagement und das Dachmarketing ihre Arbeit vor und zogen durchaus eindrucksvolle Bilanzen. Von den Traumrunden über die Radwege bis zu den geförderte Projekten von Leader plus - der Landkreis ist in vielen Bereich eindrucksvoll aufgestellt.

Einen fast aktuellen Schwerpunkt hatte die Tagesordnung dann doch noch: Es ging um einen Antrag der CSU, im Landkreis Kitzingen mit einem wiederverwertbaren Becher gegen den Plastikmüll vorzugehen. Wie lässt sich hier ein geeignetes Pfandsystem mit möglichst vielen Verkaufsstellen etablieren? Der Antrag stammte von Mitte Februar, also aus der Vor-Corona-Zeit.

Lohnt sich ein Pfandsystem?

Dass ein Mehrwegpfandsystem schön wäre – das war keine Frage in dem Ausschuss. Klar war aber auch: Das passt gerade so gar nicht in die Zeit. Potenzielle Verkaufsstellen wie Bäckereien oder Cafés haben im Moment sicher andere Probleme, als sich mit einem neuen Kaffee-to-go-System – wie es übrigens bereits vor einiger Zeit in Würzburg angelaufen ist – zu beschäftigen. Und weil das alle Kreisräte auch ahnten, wurden weitere Bemühungen in diesem Zusammenhang erst einmal in die Zukunft geschoben: Anfang 2021 soll geschaut werden, wie ein funktionierendes System aussehen könnte und ob sich so etwas für den Landkreis Kitzingen überhaupt lohnt. Leise Zweifel waren in dem Gremium jedenfalls nicht zu überhören.

Keine aktuelle Tagesordnung

Dass sich auch sonst die Wertigkeiten gerade alle verschoben haben – davon war in dem Ausschuss ansonsten wenig zu merken. Die sich anschließenden Überblicke wurden mit Blick auf die neu gewählten Kreisräte gehalten. Weshalb offen blieb, wie und ob der Landkreis beispielsweise auf die für den Herbst befürchteten Pleitewelle reagieren will. Was auch für das zweite Aufgabenfeld des Ausschusses galt: Die Kultur tauche, außer in Rückblicken, erst gar nicht auf.