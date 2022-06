"Wir machen einen Blindflug", so beschwerte sich Ratsmitglied Günter Voit am Ende der Gemeinderatssitzung in Mainstockheim am Donnerstagabend. Das Jahr ist fast zur Hälfte rum und immer noch liegt dem Rat kein Haushalt vor. Das war auch schon im vergangenen Jahr so, wo der Etat erst im August beraten und verabschiedet wurde. Für Voit ein untragbarer Zustand: "Wir werden dem Gemeinderat nicht gerecht, wenn keine Zahlen vorliegen."

"So eine VG ist ein komisches Konstrukt", konterte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs. Der Kämmerer müsse neben den fünf Gemeinden und der VG selber auch noch Haushalte für zwei Schulverbände erstellen. Fuchs hofft, den Haushalt noch im Juli beraten zu können. Der Vorteil: Bislang wurden keine Projekte umgesetzt, die nicht schon im Vorjahreshaushalt beschlossen waren.

Das "komische Konstrukt" VG spielte auch an anderer Stelle der Sitzung eine Rolle. So wurde der rund 30 Seiten lange Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans um ein bereits erschlossenes, aber außerhalb der Bebauung liegendes Grundstück baufähig zu machen, den Räten erst in der Sitzung vorgelegt. Zwar hatten sich die Räte in einer vergangenen Sitzung bereits grundsätzlich für die Möglichkeit der Bebauung dort ausgesprochen – etliche Ratsmitglieder hätten aber doch gerne den Planentwurf durchgelesen.

Ohne Keller kaum Abstellräume

Um den Bauwerberinnen und Bauwerbern – auf dem Grund sollen zwei Baugrundstücke ausgewiesen werden – ein Bauen nicht länger als nötig zu verzögern, stimmte das Gremium, zum Teil allerdings zähneknirschend zu, den Planentwurf ins weitere Verfahren zu geben.

Die Weinfestgemeinschaft bekommt, wie in den Vorjahren, die Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebs während des Weinfestes vom 22. bis zum 25. Juli.

Bauen ohne Keller ist zwar billiger, führt aber zu Problemen mit Abstellräumen. Das merkt derzeit ein Bauwerber im Neubaugebiet Wunn, der auf seinem bebautem Grundstück zusätzlich einen Kaltwintergarten und einen Abstellraumkomplex errichten möchte. Da sich auf dem Grundstück neben einem Carport bereits auch eine 28 Quadratmeter große Fahrradgarage befindet, lehnten die Räte das gemeindliche Einvernehmen mit 4:7 Stimmen ab. Die Entscheidung über die Baugenehmigung fällt das Landratsamt.

Einigung zwischen Bogenschützen und privatem Nutzer

Ohne Gegenstimmen beschlossen die Rätin und die Räte eine Anpassung der Satzung zum Kostenersatz für Feuerwehreinsätze. Dabei hält sich Mainstockheim an die Vorgaben des Innenministeriums. Für Bürgermister Karl-Dieter Fuchs ist Gebührenerhöhung auch eine kleine Anerkennung der freiwilligen Arbeit.

Nach längerer Diskussion in der Mai-Sitzung konnten sich die Schützen und ein privater Nutzer nun zur gemeinsamen Nutzung des Geländes an der Wiesengrundquelle einigen. Das vorgelegte Nutzungs- und Sicherheitskonzept für die Bogenschießanlage genehmigten die Räte einstimmig, so dass nun der Pachtvertrag folgen kann.

In das Thema Freiflächen-Fotovoltaik in Mainstockheim könnte wieder Bewegung kommen. Eine entsprechende Anfrage von Peter Brandner beantwortete Bürgermeister Fuchs zu dessen Überraschung positiv: Die Ilek habe sich des Themas angenommen und vor allem Dettelbach eine Vorreiterrolle übernommen. Dabei würden sich nicht nur Gedanken über Bürgergenossenschaften gemacht, sondern auch über eine eigene Nutzung des Stroms.