Der Fledermausfilm "Das Graue Langohr – Winzling im Kitzinger Land" ist am Mittwoch, 25. August, um 21 Uhr in "natur exclusiv" im BR Fernsehen zu sehen. Die 45-minütige Dokumentation zeigt den Beitrag des Kitzinger Fledermausbeauftragten Christian Söder und des Landschaftspflegeverbands Kitzingen zum Artenhilfsprogramm für die Fledermausart Graues Langohr.

Das Projekt wurde laut Presseschreiben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) initiiert, um die Lebensräume dieser Fledermaus, die hauptsächlich in Dörfern mit Weinbauklima vorkommt, zu optimieren. Die Lebensweise des Grauen Langohrs wurde exemplarisch an einer Kolonie in Hoheim erforscht.

Zu sehen sind Episoden aus Iphofen, Kleinlangheim, Hoheim, Kitzingen Siedlung und der Mainbernheimer Flur.