Prichsenstadt vor 1 Stunde

Winzergottesdienst in Prichsenstadt

Am Sonntag, 13. Juni, lädt Pfarrer Martin Voß zu einem Winzergottesdienst in die St.Sixtus-Kirche nach Prichsenstadt ein. Das jährliche Weinfest an diesem Wochenende fällt zwar Corona-bedingt aus, wie es im Schreiben an die Presse heißt, aber im Sonntagsgottesdienst soll das Thema dennoch als "Weinfestsonntag" präsent sein.