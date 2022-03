Volkach vor 1 Stunde

Winterspaziergang des Bund Naturschutz mit großer Resonanz

Unter dem Motto "Natur auch in der Stadt zulassen" stand die Winterwanderung 2022 des Bund Naturschutz Volkach. Bei bestem Wetter trafen sich 38 Naturinteressierte am Volkacher Busbahnhof. Die Vorsitzende Gerda Hartner freute sich über das große Interesse an der traditionellen Winterwanderung. Zunächst wanderte die Gruppe Richtung Mainlände. Dort erläuterte unser Mitglied Elmar Erhard, auch Vorsitzender der Bürgerinitiative Landschaftsschutz Mainschleife (LAMA) den Teilnehmern den Stand der Planungen für die Umgestaltung der Mainlände. Hier wollen Lama und der Bund Naturschutz Volkach die Interessen der Natur und der erholungssuchenden Bürger vertreten.