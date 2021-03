Die schneeglatten Straßen am Freitag hatten zwei Unfälle zur Folge. An der Ampelanlage auf der B 286 in Wiesentheid rutschte am Freitag, gegen 5.50 Uhr, der Fahrer eines Nissan auf einen VW-Bus, der bei Rot angehalten hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Zudem kam zwischen Mainbernheim und Rödelsee in den Morgenstunden des Freitags ein 43-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. In einer langgezogenen Rechtskurve kam dessen Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und beschädigte dabei noch einen Leitposten. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.