Kitzingen vor 1 Stunde

„Winter is coming“ – Care-Pakete für Lesbos

„Wir wollen helfen. Keine Frage.“ Für die Spendenaktion des Arbeitskreises „AK Integration En-heim“, unter Leitung von Pfarrerin Christine Stradtner und Ulrich Falk, setzten sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit einer Sammelaktion in der Berufsschule und in den Berufsfachschulen ein. Sie wollten ihren Beitrag dazu leisten, um die menschenunwürdigen Lebensbedingungen und die Not im Flüchtlingslager Lesbos zu lindern. Den Menschen dort fehlt es zurzeit an allem, was wir hier im Überfluss besitzen. Es fehlen beispielsweise Kleidung, Schuhe, Medikamente und Hygieneartikel. Auch der Winter ist aktuell eine besonders große Herausforderung für die Geflüchteten.