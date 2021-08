Sechs Jugendliche, die eigentlich gemeinsam ins neue Jahr hineinfeiern wollen, finden sich plötzlich, da Navi und Motor ihres Autos versagen, in einem finsteren Wald wieder. Weit und breit ist nichts zu sehen als eine verfallene alte Villa. Doch als sie dort Hilfe suchen, sehen sie sich in wachsender Verzweiflung in das Jahr 1921 zurückversetzt, in dem das „Spukhaus“ vom Grafen Terry, seiner Gattin Lady Worschula und anderen dubiosen Gestalten bewohnt wird. Gerade dieser Kontrast zwischen den beiden Zeiten und Welten machte den besonderen Reiz des neuen Musiktheaterstücks von Evi und Gerd Semle aus, das Ende Juli im Pausenhof des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) uraufgeführt wurde.

Neben dem vom P-Seminar „Musiktheater“ gestalteten Bühnenbild und den von ihnen ausgewählten Kostümen begeisterte auch die große Spielfreude der Darstellerinnen und Darsteller das zahlreich erschienene Publikum. Es war ein großes Vergnügen, den Schülerinnen und Schülern der 7. bis 11. Jahrgangsstufe zuzuschauen, denen die Leiterin des Musiktheaters, Evi Semle, ihre Rollen geradezu auf den Leib geschneidert hatte. Nicht nur die Lieder, sondern auch die Musik- und Tanzeinlagen, begleitet von der bewährten Musiktheaterband und von der Licht- und Tontechnik passend in Szene gesetzt, wurden mit anhaltendem Applaus belohnt. Die mal heiteren, aber auch besinnlichen und ernsten Liedtexte sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. So fühlte sich das Publikum ebenso wie die Schauspielerinnen und Schauspieler in eine Zwischenwelt hineinversetzt, in eine von der Pandemie geprägten Welt zwischen Verzicht und Trauer sowie Hoffnung und Freude.

Am Ende der Vorstellung wurden alle Mitglieder des Musiktheaters sowie der Licht- und Tontechnik, die wegen des vollendeten oder bevorstehenden Abiturs zum letzten Mal dabei waren, geehrt, insbesondere Emil Albert und Anna Götz aus der Q11, die sieben Jahre lang dem Musiktheater mit Spiel und Gesang treu verbunden waren.

Von: Veronika Finkel, Lehrerin am LSH Wiesentheid