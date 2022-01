Willi Hartmann feierte in Albertshofen seinen 90.Geburtstag. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte dem Jubilar mit einem Geschenkkorb und Pfarrer Otto Gölkel überbrachte seine Glückwünsche mit einem Geburtstagsständchen.

Willi Hartmann wurde am 23. Januar 1932 als erstes Kind der Eheleute Adam und Dora Hartmann geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit erlernte er das Maurerhandwerk im Baugeschäft seines Vaters in Albertshofen. Erfolgreich bestand er die Gesellenprüfung und legte anschließend mit 23 Jahren und sehr großem Erfolg die Meisterprüfung ab. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Alfred übernahm er 1970 das Maurergeschäft seines Vaters.

Heute befindet sich die Bauunternehmung W. und A. Hartmann GmbH in den Händen seines Sohnes Alfred Hartmann und seines Neffen Achim Hartmann.

Willi Hartmann lernte auf einer Tanzveranstaltung Marianne, Tochter des Kitzinger Stadtangestellten Martin Lussert und seiner Frau Charlotte, kennen und am 24. Oktober 1959 gab sich das junge Paar in der Evangelischen Stadtkirche in Kitzingen das Jawort. Sohn Alfred wurde 1961 geboren und fünf Jahre später kam Tochter Christine zur Welt. Zeit ihres Lebens waren Familie und Haushalt der Mittelpunkt von Marianne Hartmann, sie half mit wo sie nur konnte.

Über sechs Jahrzehnte gingen die Beiden gemeinsam durchs Leben und am 24. Oktober 2019 feierten sie ihre Diamantene Hochzeit. Marianne starb am 19. September 2020.

Willi Hartmann hält noch den Hausgarten mit Obst, Beeren und Gemüse instand und liest mit großem Interesse die Tageszeitung und verfolgt das Weltgeschehen im Fernsehen. Zur Geburtstagsfeier kamen auch die beiden Enkel Katharina und Johannes, sowie Verwandte und Bekannte, seine polnische Haushaltshilfe und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und des VdK.