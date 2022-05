Nach pandemiebedingter Pause traf sich der Seniorenkreis, unter der Leitung von Ilse Wolbert, erstmals wieder zu einem Treffen im Martinushaus.

Passend zum Monat Mai, wurde dabei mit einer kleinen Marienfeier begonnen. Im Mittelpunkt stand dabei die Schutzmantel-Madonna der St. Michaelskirche vom Schwanberg.

Anschließend wurden zwei verdiente Mitglieder des Teams durch Ilse Wolbert verabschiedet. Lenchen Braun und Magda Hein sind Mitbegründerinnen des Seniorenkreises im Jahre 2005 und seitdem aktiv mit in der Verantwortung. Sei es durch die Bewirtung an den Seniorentreffen, dem Kuchen backen, der Mitgestaltung der Faschingsfeiern, bei Aktionen im Altenbetreuungszentrum Iphofen oder durch die Pflege der Feldkapelle. Zudem lag der Blumenschmuck in der Kirche über 30 Jahre in ihrer Verantwortung.

Sie haben den Willanzheimer Seniorenkreis maßgeblich mitgestaltet und geprägt und waren da, wo Hilfe nötig war. Hierfür sprach Ilse Wolbert, im Namen aller Seniorinnen und Senioren, ihren aufrichtigen Dank aus.

Diesem schlossen sich die Seniorenbeauftragten der Marktgemeinde Willanzheim Elke Braun und Andrea Pfannes an. Sie bedankten sich für die wertvolle Zeit, die sie den Senioren geschenkt hatten. Zeit zum Reden, Zuhören, Lachen, aber vor allem viel gemeinsame Zeit.

Für die Pfarrgemeinde sprachen Pfarrer August Popp und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Hadek ihren aufrichtigen Dank und ihre Anerkennung aus. Sie wünschten den Seniorinnen weiterhin Gesundheit und Freude bei all ihrem Tun.

Zum Abschluss dankte Ilse Wolbert ihrem Team für die stets große Unterstützung und Mithilfe. Neu im Team konnte sie Elisabeth Schmitt und Christa Mötzel begrüßen.

Von: Elke Braun (Seniorenbeauftragte, Marktgemeinde Willanzheim )