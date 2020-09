In der Nacht auf Mittwoch fuhr ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2418 bei Marktbreit. Im Bereich der A 7-Autobahnbrücke sprang ein Feldhase auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Bereits am Dienstagmorgen fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Mainstockheimer Straße in Kitzingen stadteinwärts. Kurz vor Ortsbeginn sprang laut Polizeibericht ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem VW-Bus erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.