Reupelsdorf vor 41 Minuten

Wildschwein angefahren

Am späten Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 22 zwischen Düllstadt und Reupelsdorf zu einem Wildunfall, teilt die Polizei mit. Ein Autofahrer erfasste ein Wildschwein, das die Fahrbahn kreuzte. Das Tier rannte danach in ein angrenzendes Maisfeld. Es entstand ein Schaden am Auto von rund 2000 Euro.