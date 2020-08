Rüdenhausen vor 58 Minuten

Wildes Plakatieren eindämmen

Die Gemeinde Rüdenhausen will künftig keine Werbeschilder oder Plakatwände ohne Genehmigung im Ortskern zulassen. Um eine Grundlage zu haben, erließ der Gemeinderat in seiner Sitzung eine Verordnung, die das regeln soll. Damit hat die Gemeinde nun eine Mitsprache, was und wo im Ort aufgehängt wird. Zudem soll das "wilde" Plakatieren eingeschränkt werden.