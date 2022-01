Wird in Wiesentheid künftig nicht nur geblitzt, sondern auch der ruhende Verkehr mit Knöllchen für Falschparker überwacht? Darüber debattierte kürzlich der Gemeinderat in der Marktgemeinde, nachdem die Verwaltungsgemeinschaft (VG) nachfragte, ob in den Mitgliedsgemeinden Interesse bestünde.

Das Gremium sprach über die aktuelle Parkmoral der Autofahrer vor allem im Ortskern. Dieses Thema war in den vergangenen Jahren immer wieder mal im Rat aufgetaucht. Beim Parken jedoch konnten sich die Wiesentheider bisher trotz mancher Beschwerde nicht zu einer regelmäßigen Überwachung entschließen.

Bürgermeister Klaus Köhler hatte den Punkt zur Diskussion frei gegeben. Die Mehrheit der Räte und Rätinnen sahen es ähnlich wie die dritte Bürgermeisterin Helma Schug. Sie plädierte für eine Überwachung beim Parken, jedoch nicht im gesamten Ort, sondern nur bei bestimmten Plätzen und Straßen.

Häufig wird direkt vor der Bank geparkt

Einer der neuralgischen Punkte ist mit der Erweinstraße eine schmale Passage mitten im Ortskern. Dort befindet sich an einer Kreuzung eine Bäckerei, direkt gegenüber hat die Raiffeisenbank ihren Sitz. Auf Seiten der Bäckerei sind auf dem Gehweg zwar Parkplätze angeordnet, die auch genutzt werden. Trotzdem stehen auch dort auf dem recht schmalen Streifen quasi direkt vor dem Eingangstür zum Bankgebäude immer wieder Fahrzeuge, obwohl sie es nicht dürften. Manche nutzen die Fläche, um kurz etwas einzukaufen, oder um schnell Geld vom Bankautomaten abzuheben.

Der bisweilen zugeparkte Bereich ist für Autos, und vor allem Fußgänger, schwierig zu passieren, erst recht bei Gegenverkehr. Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen, was gerade mit Rollator oder Kinderwagen ärgerlich ist.

Dabei sind nur wenige Meter weiter, etwa in Richtung Eichgasse/Marienplatz, einige Parkplätze vorhanden. Ähnlich sei es auch in der Sofienstraße oder in der Kolpingstraße, berichtete Ratsmitglied Erwin Jäger. Er sprach sich für die Überwachung aus, Uneinsichtige lernten nur über den Geldbeutel, so sein Argument.

Festgelegt wurde letztlich, dass die Kommune schon einmal die Voraussetzungen schafft, um künftig das Parken zu kontrollieren. An welchen Stellen das jeweils sein wird, muss im nächsten Schritt noch festgelegt werden.