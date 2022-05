Auch in Wiesentheid wurde, wie in so vielen anderen Orten auch, am Vorabend des 1. Mai der Maibaum aufgestellt. In guter alter Tradition geschieht dies in Wiesentheid schon seit über 50 Jahren in der Siedlung 18-Äcker.

Nachdem es in den letzten beiden Jahren coronabedingt leider keine offizielle Feier zu dieser Gelegenheit geben durfte, freuten sich alle Verantwortlichen sehr, dass es in diesem Jahr endlich wieder zusammen mit der Öffentlichkeit statt finden konnte. Etwas getrübt wurde die Vorfreude leider durch den starken Regen der zum späten Nachmittag einsetzte. Aber kurz vor knapp hatte das Wetter doch ein Einsehen und es hörte auf zu regnen, so dass es pünktlich zur Aufstellung des Baumes wenigstens von oben trocken war.

Nach dem Einmarschieren der Maibaumaufsteller und des Baumes, wurde der Baum von den anwesenden Kindern mit rot weißen Bändern geschmückt. Die stattliche Birke, deren genau Länge aber hier noch nicht verraten wird, da diese immer beim Einlegefest am Fronleichnamstag bei einem kleinen Gewinnspiel geschätzt wird, wurde ausschließlich nur mit Muskelkraft, ohne jegliche Technische Hilfe aufgestellt. Nur sogenannte "Schwalben oder Micken" wurden dafür verwendet. Diese Hilfsgeräte sind zwei lange Holzstangen die gabelförmig an dem Stamm angesetzt werden und mit denen der Baum dann in die Höhe gestemmt und letztendlich in das dafür im Boden vorgesehene Loch gebracht wird. Viele Bürgerinnen und Bürger aus der Siedlung und der Umgebung hatten sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, trotz der ungewissen Wetterlage dieser Feier beizuwohnen.

Der ebenfalls anwesende Wiesentheider Bürgermeister Klaus Köhler bedankte sich an diesem Abend im Namen der Gemeinde mit einem kleinen Präsent bei Sabine und Günther Kunze und Reiner Deglmann für deren langjähriges Engagement. Sie hatten viele Jahre die ehrenamtliche Organisation dieser Veranstaltung übernommen. Die Verantwortung haben sie zwischenzeitlich bereits an ein neues Führungsteam übergeben, sie stehen aber weiterhin noch mit Rat und Tat der Truppe zur Seite. Johannes Zidek, Jimmy Frazier, Tobias Kapp und Martin Beck werden zukünftig die Feste in der Siedlung 18-Äcker auf die Beine stellen.

Von: Martina Frevert (Pressearbeit, Siedlungsgemeinschaft 18-Äcker Wiesentheid)