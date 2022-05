Der Kulturausschuss des Wiesentheider Gemeinderats machte sich in seiner Sitzung Gedanken, wie man künftig einige jahrelang bewährte Veranstaltungen des Marktes etwas anders gestalten könnte. Generell gilt es auch hier, nach zwei Jahren Stillstand wieder Schwung ins kulturelle Leben zu bringen.

Auf dem Prüfstand des Ausschusses befindet sich etwa der Empfang des Marktes für die neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger, die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen sowie der Bieranstich zur Kirchweih. Bei allen dreien schien zuletzt, also vor der Corona-Zeit, etwas der Lack ab. Ein "Neuanstrich" täte gut, lautete die einhellige Meinung bereits in einer der vergangenen Sitzungen.

Außerdem möchten die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde künftig einen "Ehrenamtspreis" einführen. Hier sollen bei einer Veranstaltung Personen gewürdigt werden, die seit Jahren in Vereinen und Organisationen tätig sind. Ausschussvorsitzender Wolfgang Stöcker betonte, dass man dabei nicht nur an Vorstandsmitglieder denke, sondern gerade den "stillen Helden", den Menschen, die hinter den Kulissen tätig sind, danken möchte.

Vereine sollen Vorschläge für "stille Helden" machen

Die Vereine und Gruppen sollen dazu Vorschläge unterbreiten. Aus diesen werde man jährlich etwa eine Handvoll Personen nehmen, lautete der Tenor im Ausschuss.

In der Versammlung stellte die Tourismus-Referentin der Gemeinde, Laura Kreßmann, weitere Ideen vor. So könnte man den Empfang der Neuzugezogenen künftig mit dem "Willkommens-Café" des Familienstützpunktes zusammenlegen. Zu letzterem werden Eltern mit neu geborenen Kindern eingeladen. An einem Samstagnachmittag könne sie sich das Ganze gut vorstellen, so Kreßmann.

Zur jährlichen Sportlerehrung regte sie an, dass man diese mit einem "Tag der Vereine" verknüpfe. Neben der Auszeichnung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler könnte man die Veranstaltung mit Moderation, kurzen Vorführungen und eventuell auch Musik gestalten. Die Ausschussmitglieder zeigten sich aufgeschlossen. Die Ehrungen und Veranstaltungen werden wohl erst 2023 wieder anberaumt, man brauche etwas Vorlauf, sagte Kreßmann.

Im September soll die Kirchweih wieder größer gefeiert werden

Außerdem wurden im Kulturausschuss die Jugendförderung für die Vereine des Marktes beschlossen. Dabei werden insgesamt 20.000 Euro an Vereine und Institutionen im Markt ausgeschüttet, die Jugendarbeit betreiben. Der Betrag wird nach einem festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Außerdem erhielten auch gemeinnützigen Gruppen in der Gemeinde Zuwendungen der Kommune.

In der Sitzung gab es außerdem Informationen zum Stand der Planungen für die Wiesentheider Kirchweih. Sie soll dieses Jahr im September wieder im größeren Rahmen gefeiert werden. Überlegt wird, wie man Wiesentheider Jugendliche generell mehr für die Kirchweih gewinnen könnte. Jugendreferent Andreas Laudenbach wies darauf hin, dass man beim Nachwuchs auch für die traditionellen Veranstaltungen, wie den Aufzug der Bürgerwehr, verstärkt werben solle.