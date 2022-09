Wiesentheid vor 14 Minuten

Wiesentheider Kirchweihlauf geht in die 15. Runde

Am Samstag, 24. September, findet nach zweijähriger Pause wieder der Kirchweihlauf in Wiesentheid statt. Der neue Organisationsleiter, Uli Drexelius, eigentlich schon seit 2019 in dieser Funktion im Amt, ist bereits vor dem ersten Startschuss erleichtert: "Wir haben in den letzten Wochen immer wieder auf die Inzidenzen geschaut. Aber vor allem auch auf die ganzen Baustellen in Wiesentheid, die eine Sperrung für unseren Lauf im Innenbereich des Ortes infrage stellten". Doch nachdem das für den ÖPNV beauftragte Busunternehmen, die Gemeindeverwaltung und auch das Landratsamt grünes Licht gegeben haben, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, so die Ankündigung.