Wie kann man die Wiesentheider Kirchweih aufwerten und attraktiver für das Publikum machen? Über eine Belebung des Traditionsfests denkt der Kulturausschuss des Gemeinderats seit einigen Monaten nach. In der Sitzung des Kulturausschusses zeichnete sich nun zumindest das Programm für dieses Jahr näher ab, wobei die ein oder andere Änderung vorgesehen ist.

Zuletzt musste das fünftägige Fest Ende September aufgrund der Pandemie zweimal im viel kleineren und nahezu komplett anderen Rahmen stattfinden. Das hieß: ohne Festbetrieb in der Steigerwaldhalle, ohne Rummelplatz und ohne die großen Höhepunkte wie Bürgeraufzug, Kirchweihlauf, oder Marktsonntag. "Diesmal planen wir wieder mit dem vollen Programm. Das ist jedenfalls die Wunschvorstellung", sagte die bei der Gemeinde dafür verantwortliche Mitarbeiterin Laura Kreßmann.

In der Sitzung ging der Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Stöcker kurz auf die Vorgeschichte und die Ergebnisse aus den vorherigen Treffen auch mit dem extra gebildeten Arbeitskreis zum Thema Kirchweih ein. "Etwas stimmiger konzipiert", solle das Fest in Zukunft sein. Nahezu alles neu machen, wie mancher vorschlug, das wolle man nicht, fasste Stöcker als Ergebnis der Diskussionen zusammen.

Hallenambiente soll einladender werden

Das Ambiente der Halle soll verändert, einladender gemacht werden, lautete ein Wunsch. Dazu präsentierte Laura Kreßmann einige Vorschläge von Firmen zur Einrichtung. Die Kirchweih solle eher fränkisch-traditionell bleiben, so Ausschussmitglied Michael Rückel. Lounge-Möbel oder ein zu moderner Stil passen da nicht, fand auch Helma Schug.

Schließlich hieß es, eine Kombination aus Bierzelt-Ambiente mit modernen Elementen etwa an der Seite der Halle, das könne man sich vorstellen. Außerdem wird die Bühne für die Musikkapellen wieder an die Längsseite gerückt.

Beim Programm wurde nach einigem Hin und Her auf den sonst bereits am Montag vor dem Fest statt findenden Bieranstich im kleinen Kreis verzichtet. Offiziell angezapft werden soll nun am Kirchweih-Samstag, nachdem der Baum an der Kirche aufgestellt ist und der Festzug von dort aus in der Steigerwaldhalle angekommen ist. Das passe zusammen und sei stimmig, unterstütze es Ausschussmitglied Hans Müller.

Am Sonntag Markt im Ortskern

Der Auftakt zum Festwochenende ist am Donnerstag mit der Eröffnung einer Kunstausstellung im Historischen Pfarrhaus. Der Freitag wird weiterhin von den Jugendgruppen ausgerichtet, die Gemeinde übernimmt die Kosten für die Musik. Der Samstagabend soll wieder unter dem Motto "Kirchweih-Wiesn" stehen, mit entsprechender Musik. Am Sonntag ist wieder Markt im Ortskern vorgesehen, abends ist Line-Dance geplant. Der Montag beginnt mit dem Seniorennachmittag, am Abend ist Musik geplant. Beim Ausklang am Dienstag solle und werde man, so der Ausschuss, nichts am gewohnten Ablauf ändern.