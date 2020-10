Wiesentheid vor 40 Minuten

Wiesentheider Kinder- und Jugendchor singt wieder

In Wiesentheid wird wieder gesungen. Der Männerchor macht coronabedingt noch Pause, aber die Kinder und Jugendlichen proben wieder – allerdings in zwei Gruppen, wie der Chor mitteilt. Jeden Donnerstag trifft sich der Kinderchor (bis 4. Klasse) von 17.15 bis 17.45 Uhr, dann gibt es eine Durchlüftungspause. Anschließend probt der Jugendchor (ab 5. Klasse) von 18 bis 18.30 Uhr. Es können maximal zwölf Kinder gemeinsam im Musikschulgebäude singen, damit der notwendigen Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Außerdem haben die Sänger im Probenraum einen festen Sitzplatz und alle singen in die gleiche Richtung, so die Mitteilung. Auch während der Chorprobe bleiben die Fenster, solange es die Witterung zulässt, geöffnet und die Kinder behalten ihre Jacken an, heißt es in der Pressemitteilung. Interessierte Kinder bitte bei der Chorleitung Petra Hergeth unter Tel.: (09383) 902494 anmelden.